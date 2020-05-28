Вашингтон, , 04:50 — REGNUM Законопроект, который предполагает продление трех различных программ в рамках «Акта свободы» и «Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки» (FISA), будет отклонен президентом США Дональдом Трампом в случае его принятия в конгрессе. Об этом американский лидер 28 мая сообщил в своем Twitter.

В ближайшее время за документ, который продлевает в США программы наблюдения за иностранной разведкой, должна проголосовать палата представителей американского конгресса.

Дональд Трамп «Если законопроект FISA одобрят в палате представителей, я быстро наложу на него вето. Наша страна недавно пострадала от величайшего в нашей истории политического преступления. Масштабное злоупотребление FISA являлось большой его частью».

Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп заявил, что слежка ФБР за его избирательной кампанией была неоправданной, так как ведомству было известно об отсутствии доказательств о связях кандидата в президенты с РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: От ФБР потребовали объяснений из-за слежки за командой Трампа