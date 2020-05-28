Пекин, , 04:16 — REGNUM Китайские законодатели обсуждают черновой вариант закона о национальной безопасности в Гонконге и сошлись во мнении, что это важнейший шаг, который поможет защитить национальный суверенитет, безопасность и интересы развития, а также обеспечить Гонконгу долгосрочную стабильность и процветание, сообщает 28 мая агентство Синьхуа.

Проект закона Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) о создании и улучшении законодательной системы и механизмов правоприменения для специального административного района (САР) Гонконг в интересах национальной безопасности был обсужден на третье сессии ВСНП 13-го созыва.

Законодатели намерены показать народу Китая решительность и определенность на обсуждениях и голосовании относительно проекта закона. Заместитель главы Китайской ассоциации науки и технологий Китая Мэн Цинхай заявил, что крайне важно и необходимо создать и усовершенствовать систему и механизмы правоприменения.

Вице-председатель Комитета по вопросам сельского хозяйства и села при ВСНП Лун Чжуанвэй заявил, что решение, которое предстоит сделать законодателям ставит целью заделать имеющиеся дыры в законодательстве Гонконга.

Президент Китайской академии наук Бай Чуньли, в свою очередь, полагает, что данный законодательный шаг абсолютно закономерен и легитимен, поскольку согласован с Конституцией КНР и базовым законом САР Гонконг. Он поможет консолидировать законодательный, социальный и политический базис под принципом «одна страна — две системы».

«Мы определенно получим поддержку всего населения Китая», — выразил уверенность Бай.

Вице-председатель Постоянного комитета Шаньдунского собрания народных представителей Юй Сяомин заявил, что данная мера защитит конституционный порядок в Гонконге и наведет порядок в законодательстве САР. Генеральный прокурор Чжэцзянской народной прокуратуры Цзя Юй заявил, что национальная безопасность заложит твердый фундамент по процветание и стабильность Гонконга.

Депутат из Гонконга Калли Квонг Мэй-ван заявила, что принятие решение по Гонконгу позволит оформить национальную безопасность в согласии с требованием законодательства о национальной безопасности, предусмотренными статьей 23 Основного закона Гонконга как можно скорее.