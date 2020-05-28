Пекин, , 04:01 — REGNUM Президиум третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСПН) 13-го созыва, высшего законодательного органа Китая провел третье заседание, сообщает 27 мая агентство Синьхуа.

На заседании принято решение передать ряд документов, включая предложенные финальные версии проектов гражданского кодекса и закона ВСНП о создании и улучшении законодательной системы и механизмов правоприменения для специального административного района (САР) Гонконг в интересах национальной безопасности, на обсуждение законодателям.

На совещании был принят отчет об обработке предложений, выдвинутых законодателями для сессии текущего года. Исполнительный председатель президиума ВСНП Ли Чжаньшу выступил председателем заседания. Исполнительные председатели президиума также встретились перед заседанием для подготовки документов.