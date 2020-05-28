Пекин, , 03:56 — REGNUM В Китае объявлен план заседания третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва на 28 мая, сообщает агентство Синьхуа.

ВСНП или высший законодательный орган Китая проведет целый ряд заседаний утром для того, чтобы обсудить важные документы вроде проекта гражданского кодекса и проекта решения ВСНП по созданию и улучшению законодательной системы и правоприменительного механизма для специального административного района (САР) Гонконг в интересах национальной безопасности.

Президиум третьей сессии ВСНП 13-го созыва также проведет свое четвертое заседание. Третья сессия ВСНП 13-го созыва проведет заседание за закрытыми дверьми после обеда, а премьер Госсовета КНР Ли Кэцян даст пресс-конференцию по закрытию сессии ВСНП.