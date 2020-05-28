Каракас, , 02:05 — REGNUM Венесуэла договорилась с Программой развития ООН (ПРООН) о финансировании поставок продовольствия и медикаментов в страну, в ситуации борьбы с коронавирусом, из части хранящегося в Банке Англии венесуэльского золота. Об этом 27 мая сообщает агентство Reuters.

Со ссылкой на управляющего Центральным банком (ЦБ) Венесуэлы, агентство отмечает, что договорённость была достигнута после подачи ЦБ Боливарианской Республики иска в лондонский суд против Банка Англии. Венесуэла потребовала вернуть хранящиеся там золотые слитки для финансирования борьбы с эпидемией COVID-19.

Предполагается, что ситуация будет урегулирована в ближайшие недели, при этом, оплата поставок будет проведено напрямую для минимизации риска коррупции.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае центральный банк Венесуэлы обратился с иском в лондонский суд с требованием возврата золотых слитков на сумму свыше $1 млрд, хранящихся в Банке Англии. Венесуэла планирует получить своё золото и направить полученные от его продажи средства на финансирования борьбы с эпидемией коронавируса.

В настоящее время в Банке Англии хранятся венесуэльские золотые слитки общим весом в 31 тонну. Ранее правительство Венесуэлы неоднократно пыталось вернуть часть золота, но получало отказ от банка и властей Великобритании.

Читайте ранее в этом сюжете: Венесуэла попытается отсудить у Банка Англии своё золото на $1 млрд