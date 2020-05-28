Вашингтон, , 01:53 — REGNUM Исполнять Китай обязательства по Гонконгу призвали госсекретарь США Майкл Помпео и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб по результатам двухсторонних телефонных переговоров, сообщили 27 мая в американском внешнеполитическом ведомстве.

«Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Рааб выразили поддержку стабильности и процветанию Гонконга и согласились, что КНР должна соблюдать свои обязательства в соответствии с объединённой китайско-британской декларацией по вопросу передачи Гонконга», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США могут ввести санкции в отношении Китая в случае, если Пекин посредством законопроекта о национальной безопасности «захватит» Гонконг. Об этом заявили несколько американских чиновников. В Китае, в свою очередь, заявили, что предпримут все необходимые меры для отражения недружественных действий США.

Читайте также: Лавров прокомментировал заявления представителей США по Гонконгу

Читайте ранее в этом сюжете: Китай пообещал дать отпор любым санкциям США по Гонконгу