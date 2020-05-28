Вашингтон, , 00:33 — REGNUM Законопроект, который разрешает властям США вводить санкции в отношении китайских чиновников из-за «притеснения уйгуров и остальных мусульман» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР, принят американским конгрессом, 27 мая сообщается на сайте законодательного органа.

Впервые в истории палаты процесс голосования проводили в удаленном режиме: один конгрессмен мог голосовать сразу за несколько своих однопартийцев, предоставивших на это разрешение. До этого законопроект был одобрен Сенатом, а сейчас он отправится на подпись президенту США.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая американский президент Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время даст «мощный ответ» Китаю за меры, предпринятые Пекином в адрес Гонконга.