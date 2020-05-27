Берлин, , 23:51 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европейскому союзу очень сложно выстраивать отношения с Соединенными Штатами, однако трансатлантическое партнерство остается основой евросоюзной внешней политики. Об этом Меркель заявила 27 мая, выступая на мероприятии фонда имени Конрада Аденауэра, представляя цели ФРГ в предстоящем председательстве в Евросоюзе.

«Важнейшим партнером Европы являются США. Я понимаю, что сотрудничество с США складывается сложнее, чем мы бы хотели. Это касается климатической и торговой политики, а также сейчас вопроса роли международных организаций в борьбе с пандемией коронавируса», — сказала Меркель.

Но при этом она подчеркнула, что Евросоюз все равно в своей внешней политике и политике безопасности опирается на трансатлантические отношения. Более того, Меркель уверена, что укрепление этих отношений отвечает евросоюзным интересам и национальным интересам стран ЕС.

Меркель назвала Евросоюз частью «политического Запада». Исходя из этого она уверена, что Евросоюзу удастся сохранить себя и свои ценности в мире только в единстве с США.

«Это часть одного, две стороны одной медали», — подчеркнула Меркель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нынешний президент США Дональд Трамп не жалует Евросоюз и Меркель. Он считает, что страны ЕС пользуются американской защитой и недостаточно за нее платят. Трамп пытается заставить страны ЕС выделить значительно больше средств на военные цели.