Берлин, 27 мая 2020, 23:51 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европейскому союзу очень сложно выстраивать отношения с Соединенными Штатами, однако трансатлантическое партнерство остается основой евросоюзной внешней политики. Об этом Меркель заявила 27 мая, выступая на мероприятии фонда имени Конрада Аденауэра, представляя цели ФРГ в предстоящем председательстве в Евросоюзе.
Но при этом она подчеркнула, что Евросоюз все равно в своей внешней политике и политике безопасности опирается на трансатлантические отношения. Более того, Меркель уверена, что укрепление этих отношений отвечает евросоюзным интересам и национальным интересам стран ЕС.
Меркель назвала Евросоюз частью «политического Запада». Исходя из этого она уверена, что Евросоюзу удастся сохранить себя и свои ценности в мире только в единстве с США.
«Это часть одного, две стороны одной медали», — подчеркнула Меркель.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, нынешний президент США Дональд Трамп не жалует Евросоюз и Меркель. Он считает, что страны ЕС пользуются американской защитой и недостаточно за нее платят. Трамп пытается заставить страны ЕС выделить значительно больше средств на военные цели.