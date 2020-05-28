Приштина, , 03:04 — REGNUM Советник главы правительства Косово Альбина Курти по политическим вопросам Эльвис Ходжа 27 мая прокомментировал заявление президента Косово Хашима Тачи о том, что он не намерен участвовать в диалоге при посредничестве Специального представителя ЕС по диалогу между Сербией и Косово Мирослава Лайчака.

На своей странице в социальной сети Facebook Ходжа заявил, что причиной того, что президент отказывается от участия в переговорах при посредничестве Лайчака, является отказ последнего рассматривать возможность территориального обмена между Косово и Сербией, а не тот факт, что его страна (Словакия) не признает независимость Косово.

При этом Ходжа подчеркнул, что президент охотно идет на сотрудничество с представителями Демократической лиги Косово Исой Мустафой и кандидатом на пост премьер-министра Авдуллой Хоти, поскольку они с легкостью подпишут любое предложенное соглашение, даже в ущерб суверенитету Косово.

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