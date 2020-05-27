Донецк, , 23:49 — REGNUM Следующее заседание Контактной группы состоится 10 июня, сообщили 27 мая в пресс-службе МИД ДНР.

По итогам состоявшегося сегодня, 27 мая, заседания принято решение провести следующее через две недели. Оно также пройдёт в формате видеоконференции.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ДНР заявили, что на переговорах украинская сторона отказалась обсуждать организацию гуманитарного коридора для мирных жителей на границе Украины и республик Донбасса.

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