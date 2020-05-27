Душанбе, , 23:46 — REGNUM Порядка двух тысяч военнослужащих различных подразделений 201-й российской базы в Таджикистане 1 июня 2020 года приступят к практическим занятиям по предметам боевой подготовки, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

На летний период обучения запланировано свыше 15 ротных тактический учений, пять крупных тактических учений с боевой стрельбой, три лётных тактических учения с авиационной группой.

Также среди военнослужащих будут проводиться электронные пуски ракет зенитной ракетной системы С-300ПС, находящейся на опытно-боевом дежурстве, боевые стрельбы артиллерийских дивизионов.

Кроме того, предполагается провести ряд специальных учений с подразделениями инженерных войск, тыла, беспилотной авиации, РЭБ и РХБ защиты.

В учениях, которые будут проходить на горных полигонах Ляур и Самбули, примут участие военные мотострелковых, танковых, артиллерийских, разведывательных подразделений, войск связи, радиационной, химической и биологической (ПХБ) защиты и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).