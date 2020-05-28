Приштина, , 01:51 — REGNUM Глава правительства Косово Альбин Курти 27 мая вновь выступил с требованием о проведении досрочных выборов в Косово.

В интервью для косовского телеканала Syri Tv политик заявил, что 2020 год будет иметь важное значение для грядущего десятилетия и напомнил о том, что во многих странах Западных Балкан и США в этом году также пройдут выборы.

По словам Курти, поддержка его партии «Движение за самоопределение» выросла в два раза и теперь она в состоянии получить 52% голосов на выборах, и его правительство, несмотря на вотум недоверия, является самым популярным правительством Косово с 1999 года.

Напомним, 25 марта 2020 года правительству Курти был вынесен вотум недоверия. После вынесения вотума недоверия правительствуАльбина Куртипрезидент Хашим Тачи в обход Конституции принял решение о передаче мандата на формирование правительства представителю занявшей второе место на выборах Демократической лиги Косово. Данное решение было опротестовано партией Курти в Конституционном суде. 29 мая суд вынесет вердикт — ждут ли Косово новые выборы или формирование нового правительства в соответствии с декретом Тачи.

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