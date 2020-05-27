Вашингтон, , 23:30 — REGNUM Две крупные фигуры, задействованные в ядерных разработках Ирана, оказались под американскими санкциями. Соответствующее заявление опубликовал 27 мая американский госсекретарь Майк Помпео в Twitter.

Он уточнил, что санкции вводятся в отношении Амджада Сазгара и Маджида Агаи — «двух лидеров иранской программы ядерного обогащения».

Американец после этих слов поставил иранцам ультиматум: учёные должны отказаться от работы по ядерному оружию. Он обвинил Тегеран в «ядерной эскалации» и пообещал новое «давление».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ещё одним пунктом, которым США пользуются для предъявления претензий к Ирану, является иранский нефтяной экспорт в Венесуэлу.

Читайте также: Иран в Венесуэле выиграл только первый тайм

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны: сдерживающая сила Ирана быстро растет

Читайте развитие сюжета: США продолжат «успешную стратегию» давления на Иран