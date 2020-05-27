Каир, 27 мая 2020, 23:12 — REGNUM Меры по борьбе с коронавирусом, принимаемые в Египте и в Индии, обсудили египетский и индийский лидеры, сообщает 27 мая Синьхуа.
В ходе телефонной беседы президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и премьер-министр Индии Нарендра Моди обменялись информацией по методам противодействия пандемии коронавируса.
Как отметили в администрации ас-Сиси, Моди дал высокую оценку политике Каира на региональном и международном уровнях.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Египет находится в Африке на втором месте после ЮАР по количеству выявленных случаев COVID-19, по летальным исходам он лидирует.
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