Москва, , 23:25 — REGNUM В среду, 27 мая Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации».

Согласно поправкам, в случае введения чрезвычайной ситуации или режима повышенной готовности процесс обучения, а также проведение государственных экзаменов будет осуществляться с применением электронных форм: электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, «если реализация указанных образовательных программ и проведение государственной итоговой аттестации без применения указанных технологий и перенос сроков обучения невозможны».

Как показал опыт последних двух месяцев, сами технологии дистанционного обучения не отработаны — начиная от онлайн платформ и заканчивая самим содержанием учебного процесса, который должен максимально имитировать нахождение ученика в школе, а студента — в учебном заведении. Поэтому законопроект слишком рано «выпрыгнул из своей коробочки». Своим появлением он не гарантирует конституционное право каждого гражданина РФ на получение образования.

Что касается высшего образования, то в середине марта Минобрнауки опубликовало методические рекомендации «Экспертные разъяснения по вопросам, возникающим в связи с использованием онлайн-курсов в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции» и сформировало список бесплатных онлайн-курсов от ведущих вузов страны.

Ни с какой стороны данный процесс обучения нельзя назвать полноценным, особенно когда речь идет о естественных науках, где обязательно проведение лабораторных опытов и выезды на объекты. Тем не менее в России запущены онлайн выпускные экзамены в подведомственных вузах, а также утверждены особенности онлайн-защиты диссертаций во время коронавируса.

Министерство науки и высшего образования отрабатывает новый сервис «Поступи в вуз онлайн» в пилотном режиме.

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