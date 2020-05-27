Идлиб, Сирия, , 22:57 — REGNUM К подрыву одного из автомобилей турецкого патруля в сирийской зоне деэскалации «Идлиб» причастны боевики террористической организации «Аль-Исламад-Туркестани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщил 27 мая на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

Боевики этой группировки подорвали на трассе М-4 у поселения Инкзик один из автомобилей турецкой патрульной колонны, в результате погиб один военнослужащий.

«К теракту причастны боевики группировки «Аль-Исламад-Туркестани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые привели в действие самодельное взрывное устройство во время движения турецкой военной колонны вблизи склада боеприпасов террористической группы», — рассказал Олег Журавлев.

«Один турецкий военнослужащий, получивший в результате взрыва множественные осколочные ранения и эвакуированный на территорию Турции, скончался», — добавил начальник российского Центра.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая турецкие СМИ сообщили о ранении нескольких военных в результате подрыва в зоне «Идлиб».

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