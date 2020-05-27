Донецк, 27 мая 2020, 22:29 — REGNUM Повреждение получил газопровод в посёлке шахты «Трудовская» (ДНР) в результате миномётного обстрела со стороны ВСУ, сообщили 27 мая в управлении Народной милиции ДНР.
Территория ДНР была обстреляна украинскими формированиями вечером 27 мая из миномёта калибра 60 мм и противотанковых гранатомётов.
По мирным кварталам ВСУ выпустили шесть мин и шесть противотанковых снарядов. Повреждение получил газопровод низкого давления по улице Луговского, 13.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 26 мая ВСУ два раза нарушили режим прекращения огня в ДНР.
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