Гонконг, Китай, , 22:26 — REGNUM Полиция Гонконга арестовала около 300 участников новых акций протеста и столкновений в городе, 27 мая сообщает агентство Reuters.

Согласно отчету полиции, акции протеста из-за планируемого к принятию в Китае закона о национальной безопасности происходили в трех районах Гонконга.

В Гонконге, как и во всем Китае, в настоящий момент запрещены массовые собрания в связи с глобальной пандемией коронавирусной инфекции.

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