Пекин, , 22:20 — REGNUM Состоялся телефонный разговор главы МИД КНР Ван И с дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонне, посвященный широкому кругу двусторонних и международных вопросов, сообщает 27 мая Синьхуа .

Китайский министр отметил динамичный характер стратегического взаимодействия Пекина и Парижа. Лидеры двух стран — председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон лично участвовали в открытии Всемирной ассамблеи здравоохранения, укрепляется координация двух стран в поддержке ВОЗ, позволяющая рассчитывать на победу над эпидемией. Китай, по словам Ван И, готов совместно с Францией помогать бороться со вспышкой заболевания странам Африканского континента.

Ван И также обратил внимание на поддержку Китаем инициативы Франции о проведении видео-саммита пятерки постоянных членов Совета Безопасности ООН с целью достижении ими консенсуса в вопросе противоэпидемического сотрудничества.

Далее руководитель дипломатии КНР проинформировал собеседника о ситуации в Гонконге (Специальном автономном районе КНР Сянган) и о мерах, принимаемых органами государственной и региональной власти для укрепления в мегаполисе стабильности и правопорядка. Китай, по словам министра, оценивает осторожный подход Франции к вопросам Гонконга, ибо обстановки в автономии является исключительным внутренним делом КНР.

Бонне, в свою очередь, поздравил Китай с проведением сессий ВСНП и Всекитайского комитета (ВК) Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) и заверил главу МИД КНР в стремени Франции укреплять стратегические контакты с Китаем. Париж понимает и уважает государственный суверенитет КНР над Гонконгом и не намерен вмешиваться во внутренние дела КНР, заключил Бонне.