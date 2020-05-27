Пекин, , 22:12 — REGNUM Инициатива ряда членов Конгресса США рассмотреть и принять законопроекты, обвиняющие КНР в «недостаточной реакции» на эпидемию коронавирусной пневмонии встречают жесткий отпор со стороны депутатов ВСНП, собравшихся в эти дни на ежегодную сессию, сообщает 27 мая Синьхуа.

По мнению депутата Чжэн Шуна, Китай своевременно опубликовал всю информацию, соблюдая при этом все процедуры, установленные ВОЗ и нормами международного права. Поэтому американские обвинения в задержках информации в адрес Китая являются абсурдными.

Другой депутат — Сюй Аньбяо — считает, что происхождением вируса должны заниматься не политики, а ученые и медицинские эксперты. При этом, по мнению народного избранника, Китай первым поделился полученной информацией со всем миром.

В предвзятости и необоснованности, а также в высокомерии обвинил американских парламентариев депутат Юй Чжиган. Претензии к Китаю, как он уверен, нарушают принцип суверенного равенства и призваны прикрыть собственные просчеты в борьбе с эпидемией, допущенные властями США. Депутат Чэнь Фули призвал американскую сторону помочь, а не чинить препятствия действиям ВОЗ.

Напомним, что третья сессия ВСНП 13-го созыва проходит в Пекине с 22 по 28 мая.