Вашингтон, , 22:11 — REGNUM У Гонконга больше нет автономии, написал 27 мая американский госсекретарь Майк Помпео в Twitter.

Помпео «Я сообщил Конгрессу, что Гонконг, учитывая происходящее там, уже не является автономным по отношению к Китаю».

Он добавил от лица всех американцев, что они «поддерживают жителей Гонконга».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, антикитайское заявление Помпео сделано в ответ на обсуждение китайскими парламентариями вопроса о разработке нового закона, касающегося Гонконга.

Американские власти, только узнав о том, что Пекин намерен разработать закон о мерах нацбезопасности в Гонконге, подняли шум, эхо которого проявилось в активности противников власти материкового Китая.

Идея разработки закона стала обсуждаться в ответ на активность так называемых защитников автономии Гонконга. И само это обсуждение ещё больше подхлестнуло протесты этих активистов.

Власти Китая давали разъяснения о том, что Гонконг не будет новым законом лишён автономии. Однако в США уже вынесли вердикт.

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