Москва, , 21:45 — REGNUM Украина продолжает отказываться от проведения расследования и наказания тех военнослужащих ВСУ, по вине которых в Донбассе погибли и были ранены гражданские лица, в том числе дети. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая, об этом заявил полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

Он напомнил, что вина киевской стороны подтверждается и данными ОБСЕ, и данными мониторинговой миссии ООН.

«Донбасс требует проведения расследования майских обстрелов, нарушений режима прекращения огня. Этот вопрос был поставлен на прошлом заседании и не снимается. Вина киевской стороны бесспорна, но важно выяснить, в какой степени виновны военнослужащие ВСУ на месте, и в какой степени убийства и ранения гражданских людей были результатом приказа из Киева», — заявил Грызлов.

Читайте ранее в этом сюжете: Грызлов: Киев отходит от «нормандских» решений