Москва, , 21:41 — REGNUM Украина все дальше отходит от «нормандских» решений. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая, об этом заявил полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

«Всем становится понятной неизменная позиция Киева о невозможности каких-либо обсуждений урегулирования с представителями Донецка и Луганска, так как единственная задача украинской стороны — сохранение санкций», — сказал Грызлов журналистам.

Киевская власть обманывает своих граждан — в Минских договоренностях никаких санкций нет, подчеркнул он.

«Обозначив свою линию на затягивание конфликта и отказ от принятия каких-либо решений по всем трекам Минских договоренностей, представители Киева настойчиво забалтывают любые предложения по выходу на конкретный результат переговоров в рамках Контактной группы», — указал он.

Грызлов напомнил, что накануне представители Киева под разными предлогами сорвали работу четырех подгрупп — даже обмен документами не смог полноценно состояться, хотя это отработанная процедура.