Киев, , 21:29 — REGNUM После того как Киев установит контроль над Донбассом, администрация ДНР и ЛНР будет ликвидирована, поэтому диалог с ними не имеет «никаких перспектив в будущей системе урегулирования», заявил 27 мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире украинского телеканала ATR.

«Если будет безопасность, будет система вывода войск, восстановлен контроль границы, то, собственно, где место этой оккупационной администрации? Ответ — нигде», — сказал Кулеба.

Кроме того, Кулеба заявил, что киевские власти имеют некий «план Б» на случай, если не получится договориться с ДНР и ЛНР не удастся в течение года.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2014 года нацисты, захватившие в феврале власть в Киеве, начали карательную военную операцию против народа Донбасса, не признавшего госпереворот.

Жертвами этого вооруженного конфликта стали не менее 15 тыс. человек.

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