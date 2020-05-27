Калуга, 27 мая 2020, 20:54 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша намерен принять участие в выборах главы региона. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, он заявил сегодня, 27 мая, выступая на пресс-конференции, посвященной 100 дням его работы во главе региона.
Напомним, Владислав Шапша был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области в феврале нынешнего года. Ранее он занимал должность главы Обнинска.
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