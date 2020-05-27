Ашхабад, , 20:52 — REGNUM Президент Гурбангулы Бердымухамедов поручил главам регионов Туркмении обеспечить высокий уровень проведения намеченных мероприятий по случаю Праздника туркменского ковра, Международного дня защиты детей и Всемирного дня велосипеда. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Туркменский лидер приказал чиновникам уделить особое внимание обеспечению неукоснительного соблюдения требований противопожарной безопасности организаторами, участниками и зрителями праздничных мероприятий, поскольку в стране установилась жаркая погода.

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Также президент Бердымухамедов распорядился ускорить строительные работы на объектах, которые будут сданы в эксплуатацию по случаю 25-й годовщины нейтралитета Туркмении.

ИА REGNUM напоминает, что Праздник туркменского ковра отмечается в Туркмении ежегодно в последнее воскресенье мая, Международный день защиты детей — 1 июня, а Всемирный день велосипеда — 3 июня. Празднование 25-летия нейтралитета Туркмении намечено на 12 декабря 2020 года.

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