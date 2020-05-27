Ашхабад, , 20:51 — REGNUM В представительстве ООН в столице Туркмении состоялась видеоконференция с участием экспертов европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения, посвященная проблемам контроля распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства страны.

Чиновники министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркмении обсудили с представителями ВОЗ меры по подготовке к борьбе с коронавирусной инфекцией в условиях жаркой погоды.

Особое внимание участники конференции уделили рекомендациям, касающимся защиты здоровья от жары и профилактики инфекционных заболеваний в условиях высокой температуры окружающей среды.

ИА REGNUM напоминает, власти Туркмении по-прежнему продолжают утверждать, что в стране до сих пор не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.

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