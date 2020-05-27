Саратов, , 21:05 — REGNUM Для передвижения по городу мэр Саратова Михаил Исаев использует минивэн Peugeot Traveller, стоимость которого более 3 млн рублей, сообщает Взгляд-инфо. Дорогостоящий автомобиль приобретен муниципальным предприятием «РЭП-17».

Пресс-секретарь мэра Татьяна Плющева прокомментировала данную информацию так: «Автомобиль был приобретен с целью организации пресс-выездов, так как может перевозить одновременно до шести человек, не считая водителя. МУП «РЭП-17» Фрунзенского района он передан в безвозмездное пользование МКУ «Транспортное управление» в связи с тем, что данным учреждением обслуживается весь автопарк, а в штате имеются квалифицированные механики».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэрия Красноярска объяснила необходимость приобретения семи новых автомобилей, что вызвало недовольство жителей и депутатов горсовета, стопроцентным износом и небезопасностью старых.

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