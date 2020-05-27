Варшава, , 20:28 — REGNUM Русофобия довела Польшу до экономических потерь, заявил экс-консультант МИД этой страны Мариуш Швидер, пишет Myśl Polska.

Польский эксперт пояснил, что из-за антироссийской политики разрушились экономические связи Москвы и Варшавы.

Так, Польша получала из России энергоресурсы, а также зерно. Русским поляки продавали овощи, фрукты, мясо, промтовары. Теперь же всего этого нет, и виноваты в этом политики.

Россия, теряя экономические связи с Польшей, переориентировалась на другие страны — Белоруссию, Германию, Израиль, даже США. Польша же только проиграла.

Швидер «Однако в польском обществе распространяются охотно финансируемые врагами страхи, русофобия и чувство иррациональной угрозы».

Отметим, что Польша после развала СССР превратилась в одно из наиболее антироссийски ориентированных государств.

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