27 мая 2020 | Время чтения 7 мин

Соединённых Штатов Америки по доминированию в мире и контролю уже не за государствами или их элитами, а за потребителями, противостоит такой же амбициозный противник — Китайская Народная Республика. И это противостояние уже переросло в холодную войну. Правда обошлись как-то без новой Фултонской речи, но риторика президента Трампа, его советников и генералов говорит, что война началась.

Максим Рева, , 20:21 — REGNUM Соединённых Штатов Америки по доминированию в мире и контролю уже не за государствами или их элитами, а за потребителями, противостоит такой же амбициозный противник — Китайская Народная Республика. И это противостояние уже переросло в холодную войну. Правда обошлись как-то без новой Фултонской речи, но риторика президента Трампа, его советников и генералов говорит, что война началась.

Флаг США

Между Китаем и Соединёнными Штатами уже сейчас открыто несколько фронтов: торговая война, Covid-19, борьба за демократию в Гонконге, к Тайваню Китай отправил две авианесущих группы. При этом в штатах нагнетается антикитайская истерия. Если ещё три года назад Поднебесной опасалось примерно четверть американце, то теперь тех, кто считает Китай основной угрозой 66%. Президент Трамп понимая настроение избирателя только усиливает давление на Китай, находя всё новые и новые поводы.

Сейчас нас окружают китайские товары, однако большинство из них производятся под американскими или европейскими брендами и по принадлежащим им технологиям. Корпорации, владельцы этих брендов, контролируют цепочки добавленной стоимости и находятся в юрисдикциях старого и нового света. Сами же китайские предприятия выполняют роль сборочных цехов с дешёвой рабочей силой. При этом в любой момент часть производства может быть переведено в более удобные юрисдикции как например Вьетнам. Естественно такое положение не устраивало и не устраивает китайское руководство.

Представленная пять лет назад концепция Made in China 2025 нацелена на быстрое развитие 10 основных высокотехнологических отраслей: автомобили на возобновляемых источниках энергии и электромобили, информационные технологии и искусственный интеллект, новые поколения телекоммуникационных систем. Атак же робототехника, сельское хозяйство, аэрокосмические технологии, крупнотоннажное кораблестроение, новейшие рельсовые и транспортные системы. Все вместе они названы центральными узлами четвёртой индустриальной революции.

Ничего страшного в развитии собственной промышленности нет. Однако одно дело цели, другое дело их достижение и вот тут кроется тот самый «чёрт из табакерки». Китайская экономика закрыта для иностранных инвесторов и корпораций. Иностранная компания, которая захочет начать бизнес в Китае, должна создать совместное предприятие с китайской компанией и передать часть своих технологий китайцам. При этом сами китайцы нагло используют принципы открытой экономики как в ЕС, так и в США, кстати и в России тоже. Деятельность китайских инвесторов стала причиной многих разбирательств в развитых странах. Часто и европейцы, и американцы приходили к выводу: китайские инвестиции, особенно в чувствительные технологии могут нанести серьёзный вред безопасности.

И в ЕС, и в США эксперты сходятся во мнении: Китай угрожает не просто национальным рынкам, но и экономическому и технологическому развитию цивилизации. Экономика и политика проводимая Пекином неразрывно связаны. Порой руководство КНР предпочитает политическую целесообразность, экономической, что, учитывая объём китайской экономки, искажает картину глобальных рынков. приводит к перепроизводству и к ценовому демпингу. В свою очередь ценовой демпинг в худшую сторону влияет как на технологическое развитие промышленных отраслей, так и на качество выпускаемой продукции.

Китайское правительство в обход правил ВТО, к которым на словах остаётся привержена, дотирует целые отрасли промышленности и ведут откровенно протекционистскую политиеку. При этом когда чиновники поднебесной сталкиваются с критикой со стороны своих «партнёров», они заявляют, что тоже самое делали или делают почти все развитые страны. В качестве примеров они приводят США, которые в начале 20 века закрывали свои рынки от колониальной продукции европейских империй или современную Германию с её программной стратегией Industry 4.0.

Однако сто лет назад, когда США вводили протекционистские меры, протекционизм был правилом. К тому же американцы защищали свой рынок как раз от низкокачественной колониальной продукции, появления которой могло затормозить развитие американских передовых технологий. Что же касается Германии, то стратегия Industry 4,0 подразумевает прежде всего государственные инвестиции в фундаментальные научные исследования и развития собственных технологий, при этом немецкая экономика остаётся открытой для инвесторов.

КНР скрыто проводит амбициозную экспансионистскую политику. Согласно стратегии «Сделано в Китае 2025» Китай планирует к 2025 году довести до 70% самодостаточность в промышленности, к 100-летию КНР доминировать на глобальном рынке, а значит и в мире. Напомню, что помимо стратегии «Сделано в Китае 2025», ещё есть глобальная программа Великого шёлкового пути, которая фактически стала инструментом влияния Китая за его пределами и позволило Китаю под предлогом развития коммуникаций создать свою сеть военных баз. Планы Поднебесной не так уж сильно отличается от планов мирового гегемона. А средства достижение этих целей такие как, вымогательство и кража технологий, ограничение работы иностранных инвесторов, субсидирование целых отраслей экономики, приводящие к ценовому демпингу, можно оценить, как проявления экономической агрессии и при чём не только против стран запада, но и своих же союзников в том числе и России.

Желание и США и КНР доминировать в мире вот основная причина начавшейся холодной войны, при этом она быстро может перерасти в горячую. Ведь китайская экономика ещё не перешла в ту стадию в которой находятся американцы и для них уничтожение нескольких десятков миллионов потребителей не существенная экономическая потеря. Да и сам уклад китайского общества способствует мобилизации нации вокруг партии и коммунистической идеи. При этом не забудем, что за столетия разорения Китая и его унижения западной цивилизацией китайцы жаждут реванша.

Для американцев переход из холодной войны в горячую явно невыгоден, хотя в военном смысле янки куда сильнее китайцев. Но война сильно ударит по американским рынкам, медленно восполняемые потери потребителя, не определённость, развал глобального финансового рынка, который по сути может поглотить любое количество напечатанных долларов, катастрофически отразится на американской экономике. По сути американцы могут захлебнуться в собственных долларах.

США не выгодно и физическое уничтожение Китая, и потому Белый дом начинает новую гибридную бескровную войну. Это подтверждают и высокопоставленные американские генералы. Например, Британское Financial Times сообщает, что глава командования специальных операций США генерал Ричард Кларк понимает проблему войны с Китаем и считает, что методами, которые США вели войну в Афганистане вести нельзя. Высокопоставленный спецназовец полагает, что Китай надо подвергнуть массированной психологической атаке и указывает на самое болезненное место в китайском обществе — единственный ребёнок в семье, который может погибнуть от американских «инструментов демократизации».

Белому дому нужен рынок сбыта долларов, а Китай с его 1,3 млрд населения это бездонной бочкой. Но для этого американцам необходимо затормозить развития Китая так, чтобы он не смог преодолеть так называемый порог «средних доходов», ситуация при которой в развивающихся экономиках из-за роста зарплат теряется их инвестиционная привлекательность и экономический рост сменяется долгим почти плоским развитием. Такому Китаю американцы даже помогут достичь коммунизмам, раздавая китайцам «деньги с вертолёта». На данном этапе развития китайской экономики — это возможно сделать существенно сократив, при помощи протекционистских мер рынки сбыта китайской продукции.

Имея амбициозные планы доминирования в мире, Китай 10 лет назад начал перестройку совей экономики с учётом стратегии США. Китайцы хоть и готовы к «горячему» варианту развития войны, всё-таки принимают американские правила игры и пытаются переиграть янки на их поле. Американцы, как было описано в статье «Дивный новый мир» неокейнсианского миропорядка» опубликованной 16 мая в ИА Регнум, подготавливают мир к тотальному контролю через всеобщую раздачу долларов. Китайцы после осложнения отношений с США ускорили подготовку к запуску цифрового юаня, который должен, по словам китайских чиновников, снизить зависимость мировой экономики от доллара, а по сути стать такой же «вертолётной валютой», как и американская валюта, только с условием, что на юань будут покупаться товары Made in Chania.

Как сказал в бессмертном произведении Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» тот. кому наиболее выгодна любая война, — «Аннушка уже купила подсолнечное масло и не только купила, но и разлила…». Миру же приходится надеется, что это масло останется холодным.