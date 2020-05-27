Прага, , 20:00 — REGNUM Скандальный календарь на 2021 год с фигурантами Третьего рейха выпустило одно из чешских издательств, передаёт телеканал «Звезда».

Страницы календаря дали место портретам нацистских деятелей, осуждённых на Нюрнбергском процессе: здесь можно увидеть фотографии Адольфа Эйхмана, Генриха Гиммлера, а также Адольфа Гитлера и Йозефа Менгеле.

По данным телеканала, местные власти лояльно, просто «как к бизнесу», отнеслись к этой новинке печатной продукции.

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