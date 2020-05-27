Вильнюс, , 19:56 — REGNUM Правительство Литвы приняло решение о выделении денежных средств в размере 100 тыс. евро американскому штату Пенсильвания, сообщает 27 мая литовское военное ведомство, раскрывая причины такой «щедрости».

По утверждению минобороны Литвы, финансовая помощь будет оказана в знак признательности штату Пенсильвания за поддержку, которую в течение 27 лет власти штата оказывали вооружённым силам Литвы. В частности, подразделения Национальной гвардии США, размещённые в штате Пенсильвания, много лет обучали и тренировали литовских военных.

Теперь благодарный Вильнюс направляет им деньги для «борьбы с коронавирусом».

«В течение более чем четверти века было проведено множество совместных мероприятий — от тренингов, семинаров и встреч, военных учений до совместного участия в международной операции в Афганистане в 2009—2012 годах», — пишет благодарное литовское минобороны.

Напомним, большая часть госбюджета Литвы формируется за счёт дотаций, получаемых Вильнюсом из бюджета Евросоюза.

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