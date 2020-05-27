Вашингтон, , 19:38 — REGNUM Социальные сети могут отрицательно сказаться на предвыборной кампании в США, потому что они дискриминационно настроены в отношении людей с консервативными взглядами, написал американский президент Дональд Трамп 27 мая в Twitter.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Трамп «Республиканцы чувствуют, что социальные сети полностью заглушают голоса консерваторов. Мы не можем допустить этого и будем строго регулировать их деятельность или вообще закроем их».

Глава Штатов напомнил, что на прошлых президентских выборах такие попытки «заглушить голоса» уже были, однако у противников консервативных взглядов тогда ничего не вышло. Но и теперь нельзя терять бдительности, отметил американский лидер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, один из твитов Трампа оказался помечен знаком, предупреждающим о возможной недостоверности содержащейся в нём информации. Это был твит Трампа о махинациях Демпартии в связи с готовящимися выборами.

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