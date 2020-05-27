Кишинёв, , 19:36 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон 27 мая назначил группу новых послов за рубежом. Как передает ИА REGNUM, глава государства подписал указ о назначении глав дипмиссий в семи странах — членах Евросоюза.

Послом Молдавии в Латвии назначен Андриан Роша, в Чехии — Александр Кодряну, в Болгарии — Анатолий Чебук, в Португалии — Алексей Кракан, в Польше — Игорь Бодю, в Ирландии — Лариса Микулец, а в Италии — Анатолий Урекяну.

Ранее власти Молдавии отозвали нескольких глав дипмиссий — в основном получивших назначения в период правления олигарха Владимира Плахотнюка. Вместе с тем сейчас некоторые из них получили новые назначения.

Обращаясь к дипломатам, президент Додон поставил задачу «углубления отношений с соответствующими государствами с целью укрепления торгово-экономических связей, привлечения прямых иностранных инвестиций, улучшения отношений на уровне регионов, расширения культурных и гуманитарных контактов, а также для обмена визитами на уровне глав государств».