Москва, , 19:26 — REGNUM Первое онлайн-заседание Московской городской думы прошло исправно и в соответствии с регламентом. Об этом 27 мая заявил председатель законодательного собрания столицы Алексей Шапошников во время общения с журналистами, которое также проводилось в дистанционном формате, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Действительно, сегодня Мосгордума впервые провела заседание в дистанционном формате. Мы использовали российские разработки. На сегодняшний день заседание велось на российских платформах. Была обеспечена безопасность. Не буду говорить, как именно, чтобы хакеры не услышали, как мы это делали», — сказал Шапошников.

По мнению главы законодательного собрания столицы, первое мероприятие в новом формате, показало его эффективность. Дистанционное заседание удобно для депутатов и соответствует требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности.

«Этот формат рабочий, мы сегодня видим, что этот формат работаете. Депутатам удобно. Депутаты не испытывают никаких проблем с выступлением. Все регламентные нормы соблюдаются, технически работает исправно», — заявил Шапошников.

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