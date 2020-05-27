Москва, , 18:37 — REGNUM В Совфеде назвали символичным проведение 24 июня парада Победы, он ознаменует и победу над пандемией коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая.

«Это очень важное решение, это символическое решение, поскольку дата проведения парада Победы определена та же, что и 75 лет назад. В этом глубокий символизм решения президента. Потом, это не только прямая ассоциация с победой над нацизмом, также символическое значение будет иметь и в плане достаточно решающей победы над пандемией», — заявил член Совфеда Константин Долгов.

Сенатор также обратил внимание на то, что сегодня, 27 мая, в ходе совещания президент РФ Владимир Путин говорил, что полной победы над пандемией пока нет, необходимо соблюдать максимальную предосторожность.

«Дата 24 июня станет и символом возвращения страны к нормальной жизни. Потом будет ЕГЭ, причем в июле — в очной форме, чемпионат России по футболу, целый ряд других мероприятий и, конечно, шествие «Бессмертного полка», которое абсолютно справедливо было перенесено ещё на месяц с тем, чтобы максимально обезопасить людей», — отметил парламентарий.

Глава государства сдержит своё слово, что пройдёт и парад, и «Бессмертный полк».

«Будет символично, что, проявив единство в борьбе с пандемией, проявив решимость, общество и государство добились решающего перелома в этой борьбе», — заключил Долгов.