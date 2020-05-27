Милан, Италия, , 18:37 — REGNUM Губернатора провинции Ломбардия (Милан) Аттилио Фонтану в ближайшие дни будут сопровождать телохранители, такое решение приняла префектура одного из городов провинции — Варезе.

В адрес губернатора ранее поступало множество критических замечаний и угроз в социальных сетях, кроме того, в регионе в последние дни появились по меньшей мере два новых «мурала» с призывом к расправе над ним.

Фонтана подтвердил, что ему предоставлена охрана, и подчеркнул, что сам он об этом не просил.

Предполагается, что недовольство оппонентов Фонтаны вызваны его решениями и действиями по противодействию распространения коронавируса. Ломбардия была эпицентром эпидемии в Италии.