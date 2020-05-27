Бишкек, , 18:32 — REGNUM Опубликованное таджикскими СМИ заявление пресс-центра таджикских пограничных войск о том, что гражданин Киргизии якобы выстрелил из оружия в гражданку Таджикистана, по предварительным данным, не соответствует действительности. Об этом сообщил пресс-центр пограничной службы Киргизии сегодня, 28 мая.

В ведомстве отвергли обвинения в провокациях на киргизско-таджикской границе, прозвучавшие со стороны таджикских пограничников и подхваченные таджикской прессой.

ГПС Киргизии отмечает, что 27 мая в местности Жака-Орук в Баткенской области республики состоялась встреча киргизских и таджикских пограничных представителей, в ходе которой они договорились о проведении правоохранительными органами обеих стран расследования для выяснения всех обстоятельств произошедшего инцидента.

Пограничная служба Киргизии призвала таджикских коллег не распространять недостоверную информацию и объективно оценивать события, происходящие на киргизско-таджикской границе.

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