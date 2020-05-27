Москва, , 18:32 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Швеции Анн Линде провели переговоры, сообщает 27 мая официальный сайт российского внешнеполитического ведомства.

Обсуждались вопросы сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Кроме того, Лавров и Линде обсудили ситуацию с распространением коронавируса.

«Констатирована необходимость укрепления международного сотрудничества перед лицом пандемии COVID-19 и её социально-экономических последствий при координирующей роли Всемирной организации здравоохранения», — отмечено в сообщении МИД РФ.

Были затронуты темы контроля за вооружениями, а также «заявления Вашингтона о выходе США из Договора по открытому небу, подготовка к Обзорной конференции ДНЯО, ситуация на Конференции по разоружению в Женеве».

Также главы МИД России и Швеции обсудили конфликт в Донбассе, причём российская сторона вновь подчеркнула безальтернативность Минских соглашений.

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