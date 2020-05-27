Донецк, , 18:26 — REGNUM Вопрос создания гуманитарного коридора для пересечения КПП жителями Донбасса украинская сторона отказалась даже обсуждать, сообщает 27 мая «Донецкое агентство новостей».

По словам уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой, в ходе встречи гуманитарной подгруппы 26 мая Киев не захотел обсуждать «организацию в случае острой необходимости гуманитарного коридора для пересечения мирным гражданам» контрольных пунктов въезда — выезда, которые из-за пандемии были закрыты.

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Напомним, КПВВ на границе Украины с ДНР и ЛНР были закрыты 16 марта в рамках сдерживания эпидемии коронавируса. Республики Донбасса также закрыли границы.

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