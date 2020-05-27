Владимир, 27 мая 2020, 18:10 — REGNUM Во Владимирской области мэр города Коврова Юрий Морозов перед выходом в отставку вернул работу директорам учреждений культуры, ранее уволенным без объяснения причин. Об этом сообщил председатель городского Совета народных депутатов Анатолий Зотов.
Как уже сообщало ИА REGNUM, Морозов 18 мая уволил директоров семи школ искусств и домов культуры, чтобы впоследствии объединить учреждения и поручить их хозяйственные функции двум руководителям. 27 мая он подал заявление об отставке.
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