Владимир, , 18:10 — REGNUM Во Владимирской области мэр города Коврова Юрий Морозов перед выходом в отставку вернул работу директорам учреждений культуры, ранее уволенным без объяснения причин. Об этом сообщил председатель городского Совета народных депутатов Анатолий Зотов.

«Юрий Алексеевич принял решение восстановить директоров домов культуры, художественной школы и двух музыкальных школ на прежние должности. Он выражает искреннее сожаление в том, что допустил ошибку в решении этого вопроса и как настоящий офицер и мужчина снял свои полномочия из-за этой ошибки», — рассказал Зотов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Морозов 18 мая уволил директоров семи школ искусств и домов культуры, чтобы впоследствии объединить учреждения и поручить их хозяйственные функции двум руководителям. 27 мая он подал заявление об отставке.

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