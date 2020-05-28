Стокгольм, , 14:15 — REGNUM Высокие показатели смертности от коронавируса в Швеции и тысячи летальных случаев в результате заболевания COVID-19 приведут к политическим переменам в стране. И хотя все партии, как поддерживающие правительство, так и находящиеся по отношении к нему в оппозиции, в основном согласились со стратегией шведских властей по борьбе с коронавирусом, политики постепенно начинают искать выход, чтобы более не ассоциироваться с действиями правительства, контролируемого Социал-демократами. Об этом 27 мая сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Поскольку было достигнуто довольно широкое политическое согласие о том, что шведская линия борьбы с вирусом является правильной, ни одна из парламентских партий в настоящее время не подвергает ее серьезному сомнению, по крайней мере, пока. Однако теперь партии, поддержавшие Социал-демократов, начинают понимать, что они могут столкнуться с неприятными политическими и электоральными последствиями.

Так, например, когда представители Умеренной коалиционной партии представили список вопросов, которые должны подвергнуться контролю посредством парламентского надзора, стратегия Швеции по борьбе с коронавирусом оказалась в конце списка. Политики не готовы публично обсуждать этот вопрос, но они сосредотачивают свое внимание на других проблемах, которые возникли в результате кризиса. Таким же образом поступают представители и других семи партий в Риксдаге.

Высокая смертность и международная критика создают в Швеции состояние политической нервозности. Для политиков теперь становится более очевидным, что уже сейчас важно дистанцироваться от правительства и его действий во время пандемии. Поэтому оппозиционные партии все громче озвучивают свои требования назначить специальную надзорную комиссию под контролем парламентариев с целью расследования действий властей в период пандемии.