Ковров, Владимирская область, , 18:00 — REGNUM Во Владимирской области мэр города Коврова Юрий Морозов 27 мая сложил свои полномочия. Об этом сообщил председатель городского Совета народных депутатов Анатолий Зотов.

«Сегодня на имя председателя городского Совета поступило заявление от Юрия Алексеевича Морозова о снятии с себя полномочий главы города. В соответствии с процедурой я должен вынести данный вопрос на Совет народных депутатов для определения временно исполняющего полномочия главы города и главы администрации города Коврова», — прокомментировал Зотов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Морозов 18 мая уволил директоров семи школ искусств и домов культуры, а через несколько дней — руководителей спортивных учреждений, хотя региональным чиновникам удалось отстоять директоров спортивных школ. Эти решения вызвали общественный резонанс, однако Морозов настаивал на своей правоте до последнего — еще 26 марта он доказывал депутатам необходимость оптимизации в сфере культуры.

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