Москва, , 17:50 — REGNUM Во втором и третьем кварталах 2020 года в России ситуация на рынке труда всё ещё будет сложной. Как передаёт корресподент ИА REGNUM, об этом 27 мая заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на совещании по ситуации на рынке труда с президентом России Владимиром Путиным.

«Во втором и третьем кварталах ситуация на рынке труда всё ещё будет оставаться сложной. Стабилизацию ситуации мы ожидаем только в четвёртом квартале, а положительную динамику мы предполагаем видеть в первом-втором квартале 2021 года», — заявил Котяков.

По его словам, пик количества безработных придётся на третий квартал.

«Предлагаю продлить гражданам период выплаты ранее назначенных пособий по безработице на три месяца. Это как раз позволит пройти сейчас самую сложную пиковую ситуацию на рынке труда», — указал министр.