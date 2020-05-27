Москва, , 17:42 — REGNUM В России необходимо ускорить цифровизацию кадрового делопроизводства. Как передаёт корресподент ИА REGNUM, об этом 27 мая заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на совещании по ситуации на рынке труда с президентом России Владимиром Путиным.

«Поскольку фактически трудовые отношения с применением этих форм гибкой занятости уже сложились, нам требуется ускорить и цифровизацию кадрового делопроизводства. Предлагаем дать возможность работодателям с 2021 года ввести кадровый документооборот электронный без дублирования на бумаге», — заявил Котяков.