Москва, , 17:40 — REGNUM В Трудовой кодекс необходимо закрепить понятия удалённой и комбинированной занятости, а также предусмотреть меры регулирования для платформенной занятости. Как передаёт корресподент ИА REGNUM, об этом 27 мая заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на совещании по ситуации на рынке труда с президентом России Владимиром Путиным.

«Предлагаем в Трудовом кодексе закрепить такие понятия, как удалённая и комбинированная занятость», — заявил Котяков.

«На сегодняшний день одна из форм трудовых отношений, которая требует регулирования — это платформенная занятость. Её развитие связано с активной цифровизацией предоставляемых услуг», — подчеркнул он.