Москва, , 17:36 — REGNUM Законопроект, меняющий избирательное законодательство РФ, внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая.

Предлагается прописать запрет на отказ от дебатов кандидатам в губернаторы или депутаты Госдумы.

Предлагается требование о том, чтобы участковая комиссия за 10 дней до дня голосования представляла список избирателей, участников референдума для всеобщего ознакомления избирателей, участников референдума и его дополнительного уточнения.

Право вносить предложения по кандидатурам членов избирательных участков предлагается предоставить муниципальным представительным органам и политическим партиям.

Законопроектом предлагается ввести на выборах любого уровня возможность применения средств видеонаблюдения и трансляции изображения в помещениях для голосования, за исключением для голосования, находящихся на избирательных участках, образованных в специализированных учреждениях, например, больницах.

Поправками устанавливается, что «зарегистрированный кандидат, избирательное объединение не вправе отказываться от участия в проведении совместных агитационных мероприятий с другими кандидатами и обязаны принимать участие с другими кандидатами по определяемой тематике в предвыборных дебатах, трансляцию которых проводится на каналах организаций, осуществляющих телевещание в прямом эфире, в удобное для граждан время».

Предлагается также изменить работу с проголосовавшими досрочно, в частности, в выписке либо в списке избирательной комиссии должна быть сделана отметка о том, что избиратель проголосовал досрочно с указанием причины досрочного голосования.

Также предлагается установить, что при проведении досрочного голосования участковая избирательная комиссия обязана обеспечить тайну голосования, исключить возможность искажения волеизъявления избирателей, обеспечить сохранность избирательных бюллетеней, «при установлении итогов голосования оформить отдельными протоколами результаты подсчета голосов и итоги голосования, а также вывесить для всеобщего ознакомления списки избирателей, проголосовавших досрочно».