Москва, , 17:32 — REGNUM России удалось избежать кратного роста безработицы на фоне эпидемии коронавируса. Как передаёт корресподент ИА REGNUM, об этом 27 мая заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на совещании по ситуации на рынке труда с президентом России Владимиром Путиным.

«Благодаря мерам поддержки бизнеса и населения, в Российской Федерации на данный момент удалось избежать кратного роста этого показателя. Ситуация на рынке труда в России лучше, чем в ряде развитых стран», — заявил Котяков.

«В США, например, численность безработных выросла более чем в три раза до уровня 14,7%. В Канаде этот показатель увеличился более чем в полтора раза до 13%. В нескольких западных странах динамика сопоставима с российской. Так, допустим, в Австралии прирост уровня безработных достиг 20%», — подчеркнул он.