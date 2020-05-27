Идлиб, Сирия, 27 мая 2020, 17:29 — REGNUM Турецкие военные получили ранения 27 мая при взрыве в сирийском Идлибе, передаёт A Haber.
Как заявили в турецком командовании, инцидент произошёл на трассе М-4 (Алеппо — Дамаск) во время движения по дороге конвоя ВС Турции.
Предположительно, сработало находившееся на краю дороги самодельное взрывное устройство.
Число пострадавших не уточняется, но известно, что некоторые находятся в тяжёлом состоянии.
Напомним, М-4 — это дорога, на которой турецкий военный конвой проводит патрулирование совместно с российскими военными.
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