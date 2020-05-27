Москва, , 17:28 — REGNUM Политолог Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов прокомментировал итоги ста дней временного исполнения Владиславом Шапшей обязанностей губернатора Калужской области.

Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша Admoblkaluga.ru

По мнению эксперта, Владислав Шапша справляется со своей службой «весьма успешно».

«Давайте отметим, что это новая волна управленцев, которых президент Путин «взращивает» через свои президентские программы, при этом сам господин Шапша — он не «варяг», а руководил одним из городов в Калужской области, Обнинском. Область он прекрасно знает, и оказалось, что это было в руку со всеми последними событиями с коронавирусом. Потому что Калужская область находится достаточно близко от Москвы, через нее проходят важные магистрали, в том числе — Варшавское шоссе, и много людей, которые живут в области, ездят на работу в Москву, а у москвичей очень много дач в Калужской области», — цитирует слова Марата Баширова сетевое издание Газета.ру.

«И это дало на старте не очень хорошую ситуацию, когда был всплеск заболеваемости в Калужской области. Но качества господина Шапши, который обладает в том числе и навыками государственного управления в том числе и в чрезвычайных ситуациях, они позволили стабилизировать ситуацию и даже дать Калужской области войти в число тех регионов, которые вице-премьер Голикова назвала наиболее успешно борющимися с коронавирусной пандемией», — заявил Марат Баширов.

Он также обратил внимание на то, что Владислав Шапша очень спокойно управляет своим регионом.

«Мы знаем, что до этого там был губернатор-старожил, и ему удалось обеспечить не только экономически, но и политически стабильную ситуацию. Шапша работает с мэрами, с депутатами, и я думаю, что он должен идти на выборы губернатора и конечно же, он их выиграет», — резюмировал эксперт.

В свою очередь директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский рассказал о других аспектах деятельности временно исполняющего обязанности главы Калужской области.

«Изменение коммуникационной стратегии — это одно из главных нововведений, которое появилось благодаря новому губернатору. Шапша абсолютно открытый, он находится в диалоге с гражданами. В этом смысле он отвечает на запросы со стороны населения, Шапша им максимально соответствует. Шапша связан с регионом, хорошо его знает. Он является выходцем из Обнинска, у него есть опыт управления и разрешения разных проблем, в том числе и политических задач. И это уже проявилось», — цитирует слова Виктора Потуремского «Федералпресс».

Если давать оценку деятельности новому калужскому губернатору, то это безусловный успех, считает политолог.

«Ситуация с коронавирусом стала основным вызовом и Шапша показал себя очень эффективно в этой ситуации. Даже в условиях карантина и мер самоизоляции в области продолжали работать промышленные и строительные предприятия, то есть власть нашла эффективный способ, как эту ситуацию решить и нанести минимальный урон региональной экономике. Калужская область показала очень интересный опыт по помощи самозанятым и малому бизнесу. Напомню, что президент предложил меры по помощи самозанятым. Справедливости ради надо заметить, что Шапша начал это делать еще до того, как президент дал такое поручение», — подчеркивает эксперт.